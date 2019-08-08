港股直擊 即巿股評

內地上月進出口數據比市場預期勁，加上隔晚美股急瀉近六百點後跌幅大縮，港股上日反彈過後，今日接力再升逾百點，重上二萬六收市，兩日共彈144點或0.6%，惟成交卻是本月最奀。

恒指高開2點，報25999，已為全日低位所在，之後重上二萬六關，曾急升320點，高見26317點，之後買盤乏力，午後大市升幅收窄，最終恒指升123點或0.48%，收報26120，國企指數收造10041，升48點或0.48%。

大市縮至759.6億元，為8月以來最少。

整體大市上升比例64%，下跌比例為34%。

即月期指收報26019，升76點，低水102點，成交有15.71萬張。

藍籌股普遍上揚。騰訊(00700)升1.1%；平保(02318)升0.3%；友邦(01299)漲0.5%；創科(00669)為升幅最大藍籌，收揚4.1%；花旗續叫沽滙控(00005)，全日股價無升跌；中移動(00941)業績倒退近一成半兼削中期息，收市微跌0.2%；中電(00002)回吐0.9%，為包尾藍籌。

焦點板塊

汽車股：全線反彈，東風(00489)傳售標緻雪鐵龍股份，收飆7.2%；吉利(00175)上月銷量按月升1%，收彈3.9%；長汽(02333)升2.3%；華晨(01114)升1.1%；北汽(01958)飆5.8%；廣汽(02238)升3.6%；比亞迪(01211)反彈2%。

地產股：今日終於反彈，新世界(00017)回升0.4%；恒地(00012)漲1.6%；信置(00083)走高1.2%；新地(00016)漲2.1%；長實(01113)升0.6%；領展(00823)升0.9%；港鐵(00066)收市後公布半年盈利跌22%，股價今日走高0.4%。

券商股：中國證金今日起整體下調轉融資費率80個基點，降低證券公司融資成本。券商股造好，中信証券(06030)升1.6%，其A股升2%；海通證券(06837)升1.7%；中金公司(03908)升2.1%；光大證券(06178)升1.1%；華泰(06886)漲2.6%。

焦點股份

香港電訊(06823)：中期多賺16%，每個股份合訂單位的中期分派30.01仙，較去年同期增加3.06%，午後升幅擴大，曾升4.5%，高見12.94元，創上市新高，收造12.9元，仍漲4.2%，成交金額1.7億元。

太古(00019)：太古A及太古地產(01972)受惠出售太古城中心三座及太古城中心四座物業所得收益，核心盈利雙雙大增，全日分別升3%和3.7%，太古B(00087)則漲1.8%。

中船防務(00317)：原重大資產重組計劃作出調整，股價曾飆14.2%，全日仍炒高12.3%。