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今日 16:24 港股直擊 即巿股評

花旗指銀行股利淡因素多 僅睇好恒生

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花旗發表報告，面對人民幣下跌，加上料淨息差見頂，同時資金成本或升，故對銀行股前景審慎。

報告指出，花旗對本地銀行股前景審慎，皆因受人民幣走勢左右，該行估計人民幣會跌至7.5兌一美元，令香港對人民幣的貸款大幅放緩，將大幅影響本地銀行盈利。

花旗續稱，過往本地銀行資金成本低，主要受惠人行及美國放水，惟資金成本未來或會回升，因美國收水已進行一段時間，同時內地收緊信貸，估計資金來港的速度會放慢，加上存貸比率由2009年的50%升至現時的89%，將令資金成本難再低低。

該行又指，隨著聯儲局由加息變減息，相信本地銀行淨息差現見頂，未來更有下跌壓力，估計淨息差每跌10點子，本地銀行盈利會有中高單位數下跌，並相信大型銀行股本回報率(ROE)會有下跌趨勢。

有見及此，花旗對本地銀行股持審慎態度，尤其人民幣下跌，將直接或間接不利中銀香港(02388)於本港的人民幣業務，故將評級由「買入」降至「中性」，目標價由35.8元削至29元。

至於恒生(00011)，花旗認為恒生股價回吐後，息率達4.6厘，屬吸引水平，料股價再跌空間細，將評級由「中性」升至「買入」，目標價由180元升至195元。

此外，花旗認為滙控(00005)行政總裁突辭任，未來業務挑戰大，續予「沽售」評級，目標價維持52.9元。

另一方面，花旗認為渣打(02888)上半年業績轉佳，惟前景仍是艱難，維持「中性」評級，目標價睇69.1元。

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