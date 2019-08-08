即巿股評 港股直擊

大市超跌反彈不意外，前日已指可揸「遠牛」過夜，至今應有錢贏。有趣的是恒指一如過去，即每當被美股道瓊斯指數超越都能於稍後反超前。事實上，恒指14天RSI在8月6日(周二)一度跌至18水平，為2015年「港股大時代」泡沫爆破之後最低。恒指周線圖下試250周線見支持，在2017年1月以來未曾明顯失守該均線。不過始終香港正值風雨飄搖，恒指能否持續跑贏道指實有保留，短期恒指料在26671點即6月4日低位有較大阻力，勿太進取博反彈，料短期波幅收窄，8月6日低位25397為短期重要支持，跌穿或要試24540，相當於2020預測市盈率約9.8倍。

短線市寬亦預示反彈，3天線高於18天線比率昨日跌至17%，為超過一年最低；14天RSI高於50比率：於本周二跌至12.5%，為過去兩年偏低水平，據過往數據均在之後喘穩或作技術性反彈。

宇華教育仍處強勢

個股可留意宇華教育(06169)，教育股年結日一般是8月底，可避開近期業績公布期的不確性。宇華的業務覆蓋全面，從K12以至亦透過內地及海外收購拓展高等教育，公司5月初公布上半年純利增長77%，中期息有6.4仙，業績理想支持股價向好，明年盈利預測亦獲得上調，若果股價受整體大市拖累回落，是收集機會。

券商預期宇華未來三年盈利穩健增長，股本回報率亦有望接近兩成，公司能夠將新收購的學校顯著改進成本控制，細分的支出事項都要經過前置審批。例如公司去年收購的湖南涉外經濟學院，營運效率及利潤率都能夠大幅提升。

政策因素方面，內地教育股去年受到《民辦教育促進法》（實施條例修訂草案送審稿）所打擊，但政策影響已大致被消化，「最終稿」有可能在短期內出台，估計內容跟之前送審稿估計無大分別，政策落實反而可以消除不明朗因素。

教育股的財政狀況普遍穩健，宇華的資產負債比率低過三成，手頭現金約有10億元人民幣，有利公司持續尋求併購機會。估值方面，預測市盈率只有12倍幾，預計息率有4厘，較不少同業理想。

策略方面，宇華是教育股中少數勢頭能量仍處於強勢的股份，3.75元附近可分注收集作中線持有，市場平均目標價約為5元。

羅崇博 (杜比)