港股直擊 即巿股評

天瑞汽車內飾(06162)曾飆56.6%，見0.13元，現升39.8%，成交額744萬元。

集團發盈喜，預料截至6月底止中期盈利按年大增70%。

天瑞汽車內飾解釋，預期盈利大增，主要由於客戶對集團重型卡車裝飾零部件的需求有所增加。此外，與去年同期外滙虧損約280萬元人民幣比較，期內產生滙兌收益淨額；以及確認為其他收入的政府補助增加所致。

集團今年1月15日以招股價0.25元上市，本周一(5日)低見0.081元創新低。

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