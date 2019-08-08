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今日 15:28 港股直擊 即巿股評

【異動股】中遠海控升幅擴至逾6% 內地上月進出口佳

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內地7月進出口較市場預期勁，中遠海控(01919)午後升幅擴大，現揚6.3%，造2.89元，為盤中高位，成交有142萬元。

至於中遠海運港口(01199)亦升0.9%；中遠海運國際(00517)漲1.3%；招商局港口(00144)亦走高0.7%。

中國海關總署公布，以美元計，中國7月出口按年升3.3%，優於市場預期下跌1%，扭轉6月時下跌1.3%。進口按年下跌5.6%，優於市場預期下跌9%。中國7月貿易順差450.6億美元。

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