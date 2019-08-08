即巿股評 港股直擊

隔晚美股玩V彈，道指盤中曾跌逾500點，其後收復大部份失地，僅跌22點，標會跟納指更倒升，港股都要趁呢個機會好好反彈一下，先收復26000失地。恒指高開2大點後，報25999點屬半日低位，其後直線衝上26000點樓上，最多升320點，見過半日高位26317點，不過升幅一度收窄至只有70幾點，恒指中午報收26170點，升173點；升幅幾乎打個五折；國指中午則報收10069點，升76點，萬點大關失而復得。

維穩股騰訊(00700)梗係走得最前，半日升近2%，股價重上345元，留意短線阻力為350元，亦即50日線附近，博反彈見好要收，咪贏變輸，鬼咁豬，話就話月中公布業績，派成績表前例少，家下整體投資氣氛唔算好，有食唔食，笨實到極。至於其他重磅股普遍反彈，只係對恒指影響力遠不及騰訊，維穩資金當然偏心，北水連日都係集中掃騰訊為主。

上半場反彈1%嘅中移動(00941)，半年賺少15%，雖然仲有息派，但亦未必留得住缸邊友，預期下午將轉升為跌。至於今日反彈嘅汽車板塊，東風(00489)係傳聞出售標緻雪鐵龍股份；而吉利(00175)係上月銷量按月升1%，大佬呀係升1個巴仙咁大把，咁就無啦啦要狂升，講真有貨好趁呢兩日反彈走人。始終中美貿易戰未解決之餘，仲要貨幣戰都開打，內地汽車製造業，除咗內銷亦要靠出口，中線睇經濟境都係瓜多過菜，短炒可以，坐貨免問。

至於阿Man推介嘅SPDR金ETF(02840)，隨住金價節節上升而走高，有粉絲問家陣仲買唔買得，睇番金價喺1550至1600美元有個阻力位，跟現價相差只有3%，建議突破阻力先再追，至少上望目標去到1700美元，又或者等金價稍為回吐至1475美元再考慮入貨。若然金價能夠略為回吐，再於1475-1510美元之間再整固，能夠向上突破嘅動力先會增加。

講番港股指數方面嘅表現，炒期指嘅缸邊友，注意目前期指喺26000-26200點之間爭持，要再進一步向上挑戰26600-800點阻力區，至低限度要企得穩26200點之上，留意25800點為短線好淡分界，失守下面再試25400點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)