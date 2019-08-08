即巿股評 港股直擊

港股處於悶局拉鋸超過一個月終見明顯方向，不過可惜是下行的突破格局。自踏入8月起，港股便出師不利，單是首周已是跌近2000點，並在本周二內一舉跌穿二萬六關口，最低曾見25397點，創下8個月新低。

最近兩個月以來大家都被一連串社會不明朗事情，搞得身心俱疲，但無奈在不知何時能夠復原之際，環球市場又被美國狂人特朗普再度出口術弄得滿城風雨。先是特朗普突然宣稱由於中國對買入大豆的態度不積極，將於下月1日起對3000億美元的中國貨品額外徵收10%關稅，當中並不包括本身已經面對25%關稅的2500億美元產品；中國隨之而來反擊，表示將暫停購入美國農產品。

其後人民幣更是十年以來首度跌穿七算，特朗普隨即將中國列為滙率操縱國，更是自1994年以來首見。美國此舉可謂掀起另一條戰線，在貨幣戰的號角悄然響起之下，中美之爭已進入白熱化階段，真是一波未平，一波又起。

港股數日以來蒸發近2000點，目前多項技術指標均顯示指數處於嚴重超賣階段，但未來即使港股上演「絕地反彈」，相信僅是技術性的「死貓彈」而已，因為大市仍受多重不明朗因素困擾。畢竟本地政經局勢動盪帶來的影響已開始浮現，相信短期之內仍難以圓滿解決；加上人民幣「穿七」令大市氣氛受壓，中美貿易戰又升級至貨幣戰和科技戰，在大市未見回升動力之下，恐怕後市走勢相當疲弱，難有憧憬，投資者宜及早部署防風措施，緊扣安全帶，並時刻關注本地及外圍政經因素，儲定子彈待大市有好轉跡象後再伺機入市，撈底搏反彈。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗