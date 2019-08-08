重要通告 港股直擊 香港財經

九龍倉集團(00004)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利24.5億元，按年下跌14.34%。每股盈利0.8元，第一次中期息派0.25元，與去年同期一樣。

九倉上半年基礎盈利按年減少11.52%至22.36億元。其中，發展物業減少27.12%至11.42億元，佔集團總數 51%。投資物業增加38%至7.33億元，惟物流減少22%至1.69億元，分別佔集團總數33%及8%。

期內，收入80.64億元，升3.08%，反映投資物業在內地組合開始獲得回報下增長21%，惟因內地落成確認收入的項目減少，導致發展物業下跌21%及投資和其他收入增加而增幅被抵消。

中國發展物業方面，上半年收入減少10%至52.32億元，營業盈利跌1%至18.28億元。集團應佔已簽約銷售額權益減少10%至65億元人民幣。截至6月底，未確認銷售額增加至235億元人民幣，涉及的面積達80萬平方米。

中國投資物業收入增加22%至19.58億元，營業盈利增加30%至11.62億元，但未來數年大部分城市寫字樓供過於求的情況可能增加。

九倉在中國內地資產逾1000億元人民幣，佔集團總資產的70%，對集團盈利作出約80%的貢獻。

九倉表示，全年前景不明朗，變幻莫測的中美摩擦對兩國經濟，以至香港經濟影響深遠。人民幣在今年上半年對港元滙率下跌0.4%，持續面對不明朗因素。香港方面，旅遊警告、經濟放緩、出口/轉口收縮、零售銷售額下降、股市出現不安情緒及就業受到威脅，均進一步打擊已呈疲弱的需求。