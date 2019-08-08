港股直擊 即巿股評

內地上月進出口表現好過預期，加上隔晚美股先挫後拗腰，港股今早曾反彈逾300點。

恒指高開2點，報25999點屬暫時低，開市後發力，曾飆320點，見26317點暫時高，及後回順，一度僅升70餘點，中午收市前再走高。恒指中午收報26170點，升173點或0.7%，大市成交額432.21億元。

國企指數報10069點，升76點或0.8%。

A股滬指升0.91%；深成指升1.04%。

中國海關總署公布，以美元計，中國7月出口按年升3.3%，優於市場預期下跌1%，扭轉6月時下跌1.3%。進口按年下跌5.6%，優於市場預期下跌9%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.9%；友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)回升0.5%；創科(00669)彈升3.2%。相反，中電(00002)吐0.9%；九倉置業(01997)續弱，半日跌0.4%。

焦點板塊

汽車股：今早反彈，東風(00489)傳售標緻雪鐵龍股份，半日飆8.2%；吉利(00175)上月銷量按月升1%，半日彈3.5%。另外，長汽(02333)升2.3%；華晨(01114)升2%；北汽(01958)升4.6%；廣汽(02238)升3.2%。

券商股：中國證金今日起整體下調轉融資費率80個基點，降低證券公司融資成本。券商股造好，中信証券(06030)升2.1%，其A股升2%；海通證券(06837)升1.8%；中金公司(03908)升2.5%；光大證券(06178)升1.1%，其A股升3.9%。

焦點股份

香港電訊(06823)：中期多賺16%，每個股份合訂單位的中期分派30.01仙，較去年同期增加3.06%。股價半日升3.7%。

中船防務(00317)：原重大資產重組計劃作出調整。股價曾飆14.2%，半日升9.8%。

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