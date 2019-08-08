今日 12:18
重要通告
港股直擊
九龍倉集團(00004)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利24.5億元，按年下跌14.34%。每股盈利0.8元，第一次中期息派0.25元。
期內，收入80.64億元，按年升3.08%。
港元未見狙擊 資金無大進出
今日信報
張曉明：示威變質帶「顏色革命」特徵
歐洲野豬為患
占飛
｜
今日信報
你夠錢退休嗎?
呂梓毅
｜
今日信報
【信報月刊】中環金融圈瘦身 港人面臨淘汰
Politics a growing headache for firms operating in Greater China
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
孩子也會有頭痛嗎？
張傑醫生｜ 信健康
【人民幣】破7後的新世界
陸庭龍
｜
財富管理
10年期美債息挫穿1.6厘 曲線倒掛逾12年最惡劣
國際財經 ｜ 今日 04:30
達里奧:現時是投資中國百年一遇良機
國際財經 ｜ 今日 02:53
道指挫589點後拗腰彈 標指納指倒升收市
國際財經 ｜ 今日 04:49
白宮傳禁政府機構買華為及4間中企產品
國際財經 ｜ 今日 00:53
特朗普:與中國達不公平協議會扼殺美國
國際財經 ｜ 今日 08:20
美國指香港出現內亂 提升旅遊警示至第二級別
時事脈搏 ｜ 今日 05:43
【EJFQ短評】亨得利受制上升三角形阻力 整固後有望突破
即巿股評 ｜ 今日 07:58
【國際早班車】特朗普:儲局須更大幅更快減息
國際財經 ｜ 今日 06:52
網民取消今晚遊海港城活動
時事脈搏 ｜ 今日 10:41
開市焦點:料二萬六窄幅爭持 中移港鐵放榜
港股直擊 ｜ 今日 08:34
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞