即巿股評 港股直擊

噚日終於搵到個靚位入隻恒指Call(24881)，喺下半場時需要恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)有上到去超買位，注碼大嘅就更係隨你執定唔執啦；但注碼細嘅話，基於(24881)輪價升幅有限，未必能夠幫大家買到支觀星筆，唯一嘅方法就係繼續揸。

若然真係坐咗貨過夜嘅話，我諗噚晚10點幾見美股跌逾500點時，唔好話鼻哥窿，直頭大脾都無咁忽肉咁滯，不過美股嗰一下都真係一下咁大把，到我開其他app睇美股走勢，其實都好快縮返上去。至今日起身，開電視見到日經都只係郁幾十點時，就可以安心去刷牙洗面。

喺巴士時，恒指做完U盤，開嚟望望見恒指升得嗰2點，都唔知做乜；不過，到正式開市之後恒指就一路搶高，至依家9點52分最高暫時做過26269點，升逾200點，今日仲係第一日上返去保歷加通道裡面。而開5分鐘圖見今朝開市至9點50分時，5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於超買水平，呢個時候(24881)高低位做過$0.066/$0.062，平均賣出價就係$0.064，同噚日平均買入價$0.052比，執雞執咗12格/23.08%。

開返恒指日線圖觀星先，噚日恒指力勉狂攔先升得到20點收市，叫做補返星期二(8月6日)個下跌裂口(26042至26086點)，而今日支陽燭就好明顯啦，但呢四粒燭夾埋都仲未可以叫做一粒「早晨之星」，事關「早晨之星」其中一個特徵係最後嗰支陽燭嘅高度，要同第一支殺落去嘅陰燭差唔多，以星期一(5日)嗰支陰燭嘅頂26502點，同依家10點1分現價26295點計，兩者仲爭207點，唔一定要exactly係呢個點數，只不過形態上都要有返咁上下高。

開恒指牛熊證街貨圖，下方牛證最貼價25300至25399點有相當於1447張期指，咁就梗係重貨區啦，但相信見今日個市升逾200點，呢班近牛都憑住高槓桿嚟食咗大茶飯。至於上方熊證終於有新街貨見到，最近就係27800至27899點，呢度有相當於480張期指，但同現價(10點15分報26211點)講緊只係上到去門口人位，都仲爭成1589點，按平常道理嘅話，恒指向下殺近同重牛真係正常，不過技術性反彈呢家嘢，你就當你執完雞嘅同時，比個市彈返上去係比時間牛/熊各自努力儲街貨啦。

市難炒就試住向個股發展，反正都踩入業績期，今日有中移(00941)同港鐵(00066)公布業績，兩隻一秤，純論走勢，地鐵大兜底兼仲有條250天線喺下面支持住嚟講，係真係醒神少少嘅。

港鐵之前出咗盈警，話「為沙中線紅磡站事件及屯馬線作出20億元，及英國First MTR South Wstern Trains Limited作出4.3億元撥備，兩項撥備合共24.3億元」24億撥備就夠佢發人生第一次盈警？哼，但肯定嘅係港鐵係全港獨家鐵路公司呢件事應該唔止50年不變咁少。

日線圖見港鐵自星期一跌落100天線樓下之後，至今都未爬得返上去，下方SlowSTC(14,3)同14RSI都向上走，若然睇港鐵出呢個盈警純粹只為一次性事件而發嘅話，觀乎依家玩全球經濟不穩，除咗Cash is King之外，高息/派息穩嘅股份都有一定嘅吸引力，儲正股唔反對，開Call炒績後輕身上路嘅話港鐵Call(28989)，行使價$51.88，9月30日到期所以有20.67倍槓桿，而引伸就得21.68%，屬偏低水平。

切記，港鐵係輪場嚟講算係二、三線underlying，絕對係冷吼嘢嚟架，所以玩下好啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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