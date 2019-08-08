港股直擊 即巿股評

港股昨日終止連續五日急插之頹勢，不過大市缺乏利好消息，恒指料今早於二萬六窄幅爭持，藍籌股陸續放榜受關注。

隔晚美股三大指數頗為波動，收市漲跌不一。投資者仍在關注全球央行減息潮，周三紐西蘭、印度與泰國等央行相繼減息，市場擔心環球經濟會陷入衰退。道指從盤中暴跌589點到收盤微跌22點，報26007點，挽回了560點損失；迪士尼跌近5%，業績不及預期。標普500亦微升0.08%報2883點。納指漲0.4%。科技股領漲，蘋果漲逾1%。

美國國債息率倒掛程度加深引發市場避險情緒。美國10年期國債收益率跌至2016年10月以來的最低水平，最低至1.622%。美國30年期國債收益率接近2016年7月紀錄低位的2.089%水平。美債3個月期、10年期收益率倒掛程度加深至37個基點，為2007年3月以來最深。

美國總統特朗普周三在社交媒體上再度炮轟聯儲局。他表示，聯儲局必須更大幅、更快下調利率。特朗普稱，問題是聯儲局太驕傲而不願意承認其收緊政策過快過重的錯誤。聯儲局必須立即停止其「荒謬的」量化緊縮政策。

美銀美林預測聯儲局在9月和10月的會議上分別再減息25基點；但也有可能需要更加進取，因此9月減息50基點的風險正在上升，以實現其維持經濟復甦的目標。

資金湧入避險資產，刺激金價急升，金價升穿每安士1500美元水平，是六年以來的高位。

ADR港股比例指數報25995，較周三恒指收市低2點。即月恒指夜期收報25946點，升3點，低水51點。恒指昨日終止連跌頹勢，收市升20點，報25997，二萬六仍有較大阻力。

焦點股份

香港電訊(06823)：截至六月底止中期，股份合訂單位持有人應佔溢利，增加一成六至21.62億元，每個股份合訂單位基本盈利28.55仙。每個股份合訂單位中期分派30.01仙。

吉利(0175)：今年首七個月汽車銷量約74.3萬部，按年減少約一成六，達至吉利全年銷量目標的五成半。

雅生活服務(03319)：截至六月底止中期純利5.41億元人民幣，按年增長六成三， 每股盈利41分人民幣，不派中期息。

同仁堂國藥(03613)：截至六月底止中期純利3.59億元，按年增長一成七，每股盈利43仙，不派中期息。

丘鈦科技(01478)：7月攝像頭模組銷量3418萬件，按年增加48.2%。

今日有多家公司公布中期業績，以中移動(00941)、太古A(00019)、港鐵(00066)、九倉(0004)、電盈(00008)及中芯國際(00981)較受市場關注。