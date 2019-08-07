港股直擊

國泰航空(00293)行政總裁何杲表示，收購廉航香港快運後，香港快運仍會以廉航形式經營，日後會繼續擴展新航線及目的地，亦會擴展機隊，票價方面會維持現有模式，並以低價吸引更多乘客；他又認為香港快運現時在日本航線發展很理想，亦持續增長，會集中在現有市場。

至於收購香港快運與國泰航空集團的協同效應方面，何杲認為，現時只收購兩個星期，協同效應仍言之尚早。集團顧客及商務總裁盧家培說，日後可與香港快運在採購上有協同效應，在航線上會以集團整體方向考慮及發展。

盧家培提到，7月入境航班有雙位下跌，出境有單位數下跌，但轉機客有增長，未來2、3個月的入境預訂機位有雙位數下跌。至於8月5日大罷工，他稱，機場航班減少，自然影響當日收益，但長遠來說，對香港航空前景仍有信心。

對於早前有國泰航空機師被警方拘捕，主席史樂山直言，現階段不能評論。被問到有員工參與罷工，他稱，集團在香港有2.7萬名員工，員工們自己各有不同意見，集團致力服務客人，相信員工們是專業的。問及周一多班航班取消，會否影響集團形象，史樂山提到，以往夏天有颱風襲港，多班航空取消，相信旅客會再次到來，而且有不同旅客會到世界各地旅遊，不擔心受到影響。

另外，盧家培透露，國泰今年會聘請2300人，主要職位是前線人員、機師及資訊科技相關人員。

對於中美貿易戰影響空運，何杲指出，貨運需求疲弱，影響集團上半年空運量，會積極為客戶調配運力。

問及下半年集團表現，何杲稱，一航來說，下半年有聖誕節及貨運高峰期，料下半年表現好過上半年，但下半年仍受很多不明朗因素影響，包括中美貿易戰及港元強影響，現時很難預測。盧家培提到，本港整體貨運量下跌，9至11月是貨運旺季，但今年未知此段時間是否仍是旺季，客運方面，料下半年客運收益率仍會受壓。