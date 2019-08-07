即巿股評 港股直擊

2019年7月19日會員區訊息「這次問題出在美股」，7月26日信息「美股又一次出現興登堡兇象，壓力浮現，要小心頭部形態形成，破2970將確認轉弱向下。」，講座揭露美股下跌路徑，有來的朋友相信順利逃頂。

其後8月初月報更加直接指出「標普調整目標2800」，此目標居然即刻到達。

講座上我們更初步探討了研究方法和交易策略。

也就是時間，價格，形態三大要素共振構成反轉區域。

除此之外，趨勢跟蹤固然極為重要，這個實戰性相當強，很多人不會感興趣，我亦還沒有公開這些技巧。

講回美股，美股標普月線圖在我們早前預期的目標區域3049附近順利出現反轉，並繼續沿著擴展喇叭形態的路徑行走。

該形態的特性是波動加劇，並有很多時候會出現在趨勢尾端。

且不論長期趨勢的問題，就中期而言，其下探目標已經可以在2020年8月到達2300，這是一個需要非常大波動性才能推動到的區域。波動一定會極大。

講座上我們亦提到了影響美股的兩大周期因素，一是美國總統選舉周期，這個大家都知；二是江恩在1909年提出的月相周期，日月周期對於長期走勢影響極大。

兩大周期均告訴我，開始見頂調整，2020年會有一個低位，其後21年還會繼續走高。

所以，其實有危有機，雖然在7月底的講座上我們勾畫了一個股市大幅調整的畫面。

其後，全球股市一如預期出現暴跌。

社會上持續有不和諧的情形出現。

但易經智慧告訴我們，否極泰來。黑暗的盡頭就是光明。對未來我們還是要抱有希望的。

從股市的層面上來說，長遠我一定看好，那麼出現的調整既然是預期之中，又何嘗不是一次投資良機呢？

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。