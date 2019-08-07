港股直擊 即巿股評

大摩魔笛唱淡，加上香港政治局勢未解決，但有美國官員指總統特朗普仍希望與中國繼續貿易談判，推動隔晚美股勁彈，而恒指連跌五個交易日瀉2170點後，今日亦回升，結束連跌頹勢。

美股上日勁彈逾三百點，惟恒指僅高開1點，開市後重上兩萬六後掉頭下調，恒指最多曾挫237點，低見25738點，午後大市收復失地，一度倒升49點，高見26025點，最終恒指收報25997，升20點或0.08%，國企指數收造9993，跌18點或0.19%，更錄六連跌，累插825點或7.6%。

大市成交由昨日的1226.36億元，縮減至今日800.95億元。

整體大市上升比例只得57%，下跌比例為43%。

即月期指收報25943，跌28點，低水54點，成交有18.82萬張。

藍籌股跌多升少，主要靠友邦(01299)支撐大市，並向恒指貢獻47點升幅；中電(00002)業績後獲花旗上調目標價及評級升至「買入」，收市升3.1%，報85.1元，為表現最好藍籌；騰訊(00700)亦微升0.4%；但滙控(00005)再跌0.2%，錄11連跌；中銀香港(02388)、工行(01398)及恒生(00011)分別跌0.5%、0.4%和0.2%，上述三股則錄9連跌；中海油(00883)跌1%；平保(02318)降0.3%。

焦點板塊

地產股：仍受本港政治事件影響，大摩更呼籲避開地產類股份，地產股弱勢未改；其中新世界(00017)為表現最差藍籌，收挫2.7%；恒地(00012)跌0.8%；信置(00083)跌1.6%；新地(00016)降1.4%；領展(00823)降0.5%；港鐵(00066)下跌1.1%。

汽車股：比亞迪(01211)上月銷售跌17%，收挫4.8%，跑輸一眾國指成分股；吉利(00175)跌2.2%；廣汽(02238)降1.4%；東風(00489)跌1%；華晨(01114)下滑1.3%；北京汽車(01958)倒跌1.6%。

金礦股：紐約12月期金今早曾升逾1%，突破每盎斯1500美元，金礦股續有運行。招金(01818)升7.5%；紫金(02899)升2.3%；中國黃金(02099)漲1.3%；山東黃金(01787)創上市高，收飆10.2%，亦是全日最高位17.7元收市；SPDR金ETF(02840)漲1.9%；連經營白銀業務的中國白銀(00815)也揚4.2%。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：內地鉬都貿易網統計，昨日黑伊春地區50%以上品位鉬精礦報價2030元/噸度，創8年來最高價位，洛鉬H股飆19.6%；洛鉬A(603993.SH)漲停，收造3.73元人民幣。

易鑫(02858)：料中期業績虧轉盈，帶挈今早股價創上市低後午後大反撲，最低見過1.5元，之後倒升，收市飆13.9%，成交金額1870萬元。

鐵塔(00788)：中期純利25.48億元人民幣，按年增長1.1倍，午後曾升4.7%，高見2.02元，之後升幅收窄，收市僅漲1.6%，成交有13.62億元。