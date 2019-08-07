港股直擊

中國鐵塔(00788)中午公布中期純利25.48億元人民幣，按年增長1.1倍，午後曾升4.7%高見2.02元，惟之後升幅收窄，最新升1.6%報1.96元，成交10.85億元。

該公司表示，隨着5G商用牌照的正式發放，移動通訊網絡正在向5G發展，市場有着廣闊的需求，這都將為公司帶來發展機遇。公司將把握4G網絡深度覆蓋、5G建設不斷推進及萬物互聯等所帶來的市場機遇，加快發展步伐。

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