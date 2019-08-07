即巿股評 港股直擊

美國喺中美貿易戰面，真係乜都佢講晒，先係侵侵宣布喺下月1日起，向餘下3000億美元中國商品徵收10%關稅，跟手再將中國列入匯率操縱國，呢頭呢又話好希望談判繼續，美股就呢句說話就反彈。可惜港股始終跟唔上，加上大摩又嚟魔笛追魂，將恒指目標調低，港股五連跌後，今早仍然偏軟。

恒指高開1點真係無眼睇，即使開市上過26000曾升43點，其後沽盤再現，大市再挫237點，見過25738點半日低位。恒指中午報收25879點，跌97點；國指則報收9949點，跌62點。

大摩其實唔係單單針對港股，調低恒指今年目標至24400點，甚至指最熊恒指要見17630點，其實大摩都有睇死美國經濟下行壓力大，美股亦唔會有好日子過，即使環球央行採取放水減息等貨幣政策，只能令下行風險受控，喺貿易政策仍不明朗下，放水亦難以帶動復甦。

魔笛追魂咁樣嚇鬼，港股連跟美股彈一彈亦無份，重磅藍籌股普遍下跌，大笨象(00005)雖然業績過得去，但CEO突然走人，而忽然間又有缸湖傳聞乜鬼4000億迷思，實在耐人尋味。大笨象連跌11日，股價暫時喺60元邊爭持，要睇呢個位守唔守得住。油價步入熊市，中海油(00883)半日跌2%，阿Man講過N次，油價有波幅無升幅，家陣仲講緊環球經濟或陷入衰退，OPEC再減產亦無補於事。

香港近日受政治事件影響，局勢愈趨動盪，大摩更呼籲要避開地產股，陀地地產股低處未算低，整個板塊繼續受壓，之前指出領展(00823)及地鐵(00066)呢類防守性較高嘅地產及收租股都腳軟，大市最後一根蘆葦草都守唔住，完全係無眼睇。

至於金價一枝獨秀，之前多次叫要有貨看門口嘅SPDR黃金ETF(02840)半日再升近2%，價格高處未算高，今年餘下時間仍然係黃金天下，每次黃金因美滙波動回吐，都係入貨好機會。

值得留意係業績夠晒睇頭嘅統一食品(00220)噚日日線出咗長腳，今日反彈意料中事，豈料股價曾急升12%後，升幅一路縮水，半日得番3%升幅，今日就出咗枝長長避雷針，睇嚟9元守得到已經偷笑，有貨好趁反彈減減磅，股價處於10日及20日線交滙處之下，即9.27元下面都唔係好事，9元更加不容有失，仲有貨喺手，真係諗真要唔要撤退。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)