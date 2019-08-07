港股直擊 即巿股評

美國官員指總統特朗普仍希望與中國繼續貿易談判，隔晚美股急彈，惟市場仍擔心中美貿戰進展，加上大摩再降恒指目標，累港股連跌五日後，今早曾瀉逾兩百點。

美股勁彈，惟恒指僅高開1點，開市後曾升43點，一度重上兩萬六，惟之後沽盤又再次出現，質低恒指最多挫237點，低見25738點，之後跌勢收歛至一百點內。恒指半日收報25879點，跌97點或0.37%，國企指數半日收造9949，跌62點或0.6%，大市成交額437.6億元。

大摩發表報告，隨着中美貿易戰最新發展，加上人民幣走弱，同時面對本港政治環境仍未明朗，故劈恒指基本目標12.9%至24400點，最熊或見17630點，更建議投資者採取保守策略。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)再跌0.4%，暫錄十一連跌；中銀香港(02388)、工行(01398)及恒生(00011)分別跌0.7%、1%和0.8%，上述三股則錄9連跌；中海油(00883)降2%；但友邦(01299)升0.9%；蒙牛(02319)則漲3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

地產股：仍受本港政治事件影響，大摩更呼籲避開地產類股份，地產股弱勢未改；其中新世界(00017)及九置(01997)包辦表現最差藍籌首兩位，半日分別挫逾3%；恒地(00012)跌0.8%；信置(00083)跌0.7%；新地(00016)降1.3%；領展(00823)降0.8%；港鐵(00066)下跌0.5%。

汽車股：比亞迪(01211)上月銷售跌17%，半日挫4.9%，跑輸一眾國指成分股；吉利(00175)跌1.3%；廣汽(02238)降0.8%；東風(00489)跌0.6%；華晨(01114)下滑1.9%；北京汽車(01958)倒跌2%。

金礦股：紐約12月期金今早曾升逾1%，突破每盎斯1500美元，金礦股續有運行。招金(01818)升6.4%；紫金(02899)升2.3%；中國黃金(02099)漲1.1%；山東黃金(01787)漲3.6%；SPDR金ETF(02840)漲1.9%；連經營白銀業務的中國白銀(00815)也飆6.9%。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：內地鉬都貿易網統計，昨日黑伊春地區50%以上品位鉬精礦報價2030元/噸度，創8年來最高價位，洛鉬H股飆15.3%；洛鉬A(603993.SH)漲停，午造3.72元人民幣。

統一(00220)：中期盈利9.97億元人民幣，按年增長39.65%，不派中期息，今早曾飆12%，高見9.97元，平上月造出的超過一年高位，之後升幅大縮，半日僅升3%。

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