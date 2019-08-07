訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國東方曾瀉近7% 料中績倒退三成半

放大圖片

中國東方(00581)發盈警，料半年純利跌逾35%，拖累股價一度跌至3.11元，瀉6.9%，創52周低位，新造3.17元，仍插5.1%，成交金額1080萬元。

集團公布，預期截至6月底止，中期淨利潤將按年減少35%至55%，去年同期股東應佔盈利29.59億元人民幣。

該公司指出，預期淨利潤減少，主要是原材料價格上升，特別是鐵礦石，導致生產成本增加；此外，因多項生產限制政策的實行，導致產品銷售量下跌。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。