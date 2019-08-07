港股直擊 即巿股評

中國東方(00581)發盈警，料半年純利跌逾35%，拖累股價一度跌至3.11元，瀉6.9%，創52周低位，新造3.17元，仍插5.1%，成交金額1080萬元。

集團公布，預期截至6月底止，中期淨利潤將按年減少35%至55%，去年同期股東應佔盈利29.59億元人民幣。

該公司指出，預期淨利潤減少，主要是原材料價格上升，特別是鐵礦石，導致生產成本增加；此外，因多項生產限制政策的實行，導致產品銷售量下跌。

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