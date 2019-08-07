即巿股評 港股直擊

依家9點39分，啱啱返到嚟公司坐低開電腦，一彈Google就見到張「七夕情人節快樂」嘅jpg，再望望月曆，先知原來今日係農曆七月初七，除咗係我嗰位7X歲、湊我長大嘅婆婆正日生日(老人家計舊農嘛)之外，亦都係牛郎同織女喺鵲橋相見嘅日子，一年一度喎，所以就連天文學界都同廣大嘅市民約定，今晚大家可以帶同一支觀星雷射筆，8點喺太空館外集合，齊齊觀星。

依家9點51分，恒指由本來今朝跌1點開市，至依家跌90點，做緊25885點，我想觀嗰粒「早晨之星」暫時仲未觀到，唔通就係因為我未買觀星筆？

開日線圖睇恒指，雖然今日恒指暫呈陰燭，但經過噚日恒指大跌後再收窄番個跌幅，技術反彈亦隨之出現，下方SlowSTC(14,3)%K線底位抽升上%D線，而14RSI雖然數值上仲係跌緊，但斜度亦明顯收窄，而DMI嘅-DI亦喺高位見掉頭。

坦白講，個市跌到咁殘，其實大家都唔會話好貪心要個市一下子收復之前失地，今日市雖跌但亦見其實恒指咬得好緊，如果今日少少地補到噚日個下跌裂口(26042至26086點)，聽日再比多少少力嘅話，咁個市就真係有望彈起；先唔好理佢彈返個市係想比時間有近熊出現，還是等下面儲多啲貨，呢啲位永遠都只能夠偷雞執貨。而噚日諗住用隻恒指Call(24881)執雞，仲特登揀輪唔揀證，費事被人打靶，但就因為成個下晝個市出現技術反彈而hyper咗，根本無一個靚位可以入，唯有再等。

再睇恒指牛熊證街貨圖，唔難估最貼價嘅牛證(25300至25399點)變成重貨，因為大家都用近牛去博反彈嘛，而呢度就有相當於944張期指，當中有798張係噚日新增。而再向下數，又真係喺齊點數位(25000至25099點)儲咗啲貨，有相當於509張期指，已經叫做第二重貨區啦。

至於上方嘅熊證，Well，今朝輪商朋友Gary whatsapp留言比我，話依家坊間最貼價嘅熊證就係收回價27834點，但都仲同現價(我用10點14分做緊嘅25849點計啦)有1985點嘅差距，距離真係好遠，反正現階段未見有再明顯啲嘅反彈訊號，執雞嘅可以吼分鐘圖見超買時出貼牛，但反手嘅就較難用熊做day trade，因為遠熊槓桿唔夠；嫌麻煩嘅就閉目養神，因為下午觀多次星之後，到收工後可能你會再觀多次。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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