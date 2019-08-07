即巿股評 港股直擊

8月5日美股主要指數暴瀉，道指跌了2.89%收市，為去年12月24日以來最大單日跌幅；標普500指數和納指分別下跌2.97%和3.47%，均創去年12月4日至今的最大單日跌幅。三個指數都大幅失守50天線。

美股前晚急挫，只是兩個因素「加速發酵」：聯儲局上周三宣布減息0.25厘，成為過去十年以來首度調低聯邦基金利率。然而，聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，這是「周期中的調節」（midcycle adjustment），並非減息周期的開始。鮑威爾的講法，不但「漠視」總統特朗普先前多番敦促聯儲局要大幅減息以及提早停止縮表計劃的要求，亦觸發美股沽壓。

再者，特朗普上周四突然宣布向餘下3000億美元中國進口貨加徵10%關稅，9月1日生效。貿易戰升溫對美股無異百上加斤（中國商務部周一表示，中國企業已停止購買美國農產品，「回應」美方下月的新一輪加徵關稅措施；美國則把中國列為滙率操縱國），截至上周五為止的3個交易日，道指、標指、納指已分別錄得2.62%、2.69%、3.25%的累積跌幅。估計直到鮑威爾願意「放鴿」，以及中美貿易談判有實質進展，美股都難有作為。

至於港股，示威者暴力攻擊警署事件愈演愈烈，周一市面更有響應網上號召的三罷（罷工、罷市、罷課）示威，以及多個港鐵站出現的「不合作運動」阻礙地鐵車門，導致港鐵列車服務癱瘓，全港多個地區亦有示威者堵塞交通，數百航班被迫取消。行政長官林鄭月娥上午特別召開記者會，嚴厲譴責「一部分人用暴力表達他們的政治訴求，罔顧其他人的權利和自由，更嚴重的是部分極端分子已令這件事（反對修訂《逃犯條例》）變質」。但入夜後，再有多個地區的警署遭示威者暴力衝擊和多處道路被堵塞事件。中國國務院新聞辦公室（國新辦）發通知，將於8月6日在北京召開由港澳辦新聞發言人楊光主持的記者會。這是國新辦繼上周一後，第二次就香港局勢發表立場和看法。

無論如何，受到內憂外患交煎（見8月5日「搏拳實錄」）的恒指，昨天大幅低開679點，早段跌至25397水平後顯著反彈，收報25976，僅跌175點或0.67%。

恒指8月2日和3日連續出現大型下跌裂口（27495和27043點；26868和26502點），所謂跌市莫估底，作為趨勢追隨者，理性上即使不願追沽，也不宜冒險撈底。

然而，踏入8月，眼見恒指在短短3個交易日已跌了1626點（收市計；跌幅比7月份1306點的全個月波幅還要大），感性或心理上已有博短線反彈的衝動。況且昨天恒指早上反彈後，午市有回穩跡象，老徐忍不住沽出25800點行使價的8月期指put，收取553點期權金。老徐準備，恒指若有力回補周一的下跌裂口將考慮加倉，跌穿周二25397點的intraday低位就止蝕。

老徐