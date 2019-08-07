港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，道指收市升311點或1.21%，報26029點，重上26000點關。港股五日瀉2170點後，今早先升後跌。

恒指高開1點，報25977，之後曾升43點，高見26019，但始終二萬六附近有阻力，大市倒頭向下，截至10時2分，恒指跌129點，報25847。

國企指數低開不足1點，報10011，最新跌64點，報9947。

內地股市喘穩，上證指數現報2782，升0.21%；深成指升0.4%。

美國道指期貨向下，最新報25830，跌94點。

騰訊(00700)升0.5%，報338.8元。

友邦(01299)升0.6%，報75.95元。

滙控(00005)展開新一輪股份回購，股價最新跌0.6%，報59.5元，暫錄11連跌。

中移動(00941)昨日跑贏大市，今日復見沽壓，最新跌1.3%，報62.85元。

內險股亦跑輸，平保(02318)跌1%；國壽(02628)跌2.2%。

資金流入黃金避險，紐約12月期金今早曾升逾1%，突破每盎斯1500美元。SPDR金ETF(02840)今早高見1102元，創52周新高，最新升1.7%，報1098元。金礦股方面，招金(01818)升4.9%；紫金(02899)升3.3%。