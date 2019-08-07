港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，不過昨日港股率先拗腰跌幅收窄收市後，預託證券(ADR)及夜期預示今早恒指或低開近百點，二萬六仍為短期心理阻力。

周一美股經歷今年最大單日跌幅後，周二仍然波動，最後收市回穩，主要因為受中美9月仍會繼續貿易磋商的消息提振，另外人民幣滙價趨穩定，加上俗稱恐慌指數的VIX跌18%，帶動美股向好。道指高開後回軟，曾倒跌6點，尾段抽升，收市漲311點或1.21%，報26029點，重上26000點關，金融股全線收漲。科技股有買盤趁低吸納，納指收升1.39%報7833點。蘋果漲近2%，谷歌、亞馬遜均漲逾1%。中概股反弹，阿里巴巴涨2.5%。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國在與中國的貿易談判上，處於上風，因為美國經濟有相對優勢，而中國經濟正在崩潰，經濟指標亦顯示呈穩定下行趨勢。庫德洛強調，特朗普希望繼續與中方就貿易談判，而美國政府正就中國代表團下月到訪美國作準備，強調特朗普希望達成合適的貿易協議。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示：全球經濟增速和貿易不確定性可能進一步拉低中性利率，但她不認為經濟將進入衰退期；貿易不確定性可能使得商業投資減少；在沒有更有力的證據證明經濟下行的時候，不會進行激進的減息。

那邊廂，四位美國聯儲局前主席沃克、格林斯潘、貝南奇和耶倫發表聯合署名文章稱，美國需要一個獨立的聯儲局。文章指出，作為美聯儲理事會的前任主席，堅信必須允許美聯儲及其主席獨立行事、符合經濟的最佳利益、不受短期政治壓力的影響，特別是不會受到因政治原因將美聯儲領導人開除或減息的威脅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.08元,，較本港收市低0.22元；騰訊(00700)ADR收報335.44元，低1.76元；國壽(02628)ADR收報18.45元，高0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.99元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報3.88元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.73元，高0.01元。電訊股靠穩，中移動(00941)ADR收報63.81元，高0.11元；聯通(00762)ADR收報7.3元，高0.09元；中電信(00728)ADR收報3.38元, 高0.02元。

ADR港股比例指數報25894，較周二恒指收市低81點或0.32%。夜市期指收報25870點，跌101點，低水106點。恒指昨日最多大跌753點，低見25397，創七個月低位，收報25976，僅跌175點或0.67%。恒指五日累插2170點或7.7%。

焦點股份

統一企業(00220)：公布截至6月底止中期盈利9.97億元(人民幣‧下同)，按年增長39.65%，每股盈利23.09分，不派中期息。

比亞迪股份(01211)：公布7月汽車銷量3.09萬輛，按年下跌16.96%；其中新能源汽車銷量1.65萬輛，按年下跌11.84%。

酷派集團(02369)：預期截至6月底止，6個月虧損淨額將錄得80%以上的大幅減少，去年同期虧損3.32億元。該公司稱，虧損大減，主要由於在萬咖壹聯(01762)股份的股本投資公平價值增加產生的收益。

今日有多家公司公布中期業績，其中以國泰(00293)、中國鐵塔(00788)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)、雅生活服務(03319)、高鑫零售(06808)及香港電訊(06823)的業績較受券商關注。