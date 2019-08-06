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今日 18:21 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入縮至28億 掃騰訊內銀 沽融創

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美國今早突宣布將中國列為滙率操控國，加上昨日人民幣跌穿「七算」，港股四日瀉近兩千點後，今早曾插逾七百點，惟人民幣突回勇，帶挈恒指急插後喘穩，恒指收造25976，跌175點或0.67%，大市全日成交1226.36億元。大市全日成交1226.36億元。

不過，北水流入下滑，由昨日的34.5億元，縮減至28.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股
通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

全日流入最多的個股為騰訊(00700)，全日錄4.38億元淨買；友邦(01299)有6751萬元淨入；吉利(00175)也有6164萬元淨買；中生製藥(01177)亦錄1469萬元淨入。

金融股為北水主力掃貨對象，建行(00939)、工行(01398)及招行(03968)分別錄2.57億元、1.46億元及7180萬元淨入。

此外，平保(02318)、中太平(00966)及財險(02328)也分別有6592萬、5052萬及788萬元淨入，但新華(01336)錄3510萬元淨走。

全日最多淨走北水個股為融創(01918)，全日有6555萬元內地資金流走，中興(00763)也錄465萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、建行、平保、新華保險、招行、港交所、農行、工行及財險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、建行、新華保險、平保、中太平、友邦、中興、中生製藥及吉利。

 

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