港股直擊 即巿股評

美國今早突發難，宣布將中國列入滙率操控國，加上本港政治事件未解決，港股四日瀉近兩千點後，今早曾插逾七百點，惟人民幣回勇，恒指急插後喘穩，惟仍要五連跌兼跌穿兩萬六收市。

受隔晚美股急瀉，恒指大幅低開678點，報25472，開市後沽盤湧現，拖累大市跌幅擴大至最多753點，低見25397，創七個月低位；不過人民幣突回升，大市午後跌幅曾大縮至109點，高見26042，惟U盤時跌幅又再擴大，最終恒指收造25976，跌175點或0.67%，國企指數收造10012，跌69點或0.69%，一萬大關失而復得。

大市全日成交1226.36億元。

恒指及國企指數齊錄五連跌，恒指累插2170點或7.7%，國企指數則瀉806點或7.5%。

整體大市上升比例只得24%，下跌比例為76%。

即月期指收報25971，跌62點，低水5點，成交有25.64萬張。

藍籌股跌多升少。滙控(00005)再跌1.1%，更錄十連跌；友邦(01299)跌0.1%；騰訊(00700)下滑1%；平保(02318)走低0.5%；中電(00002)半年轉蝕9億元，但派息增3.3%，全日無升跌；中生製藥(01177)為升幅最大藍籌，收升漲2.8%。

焦點板塊

內銀股：美國將中國列入滙率操控國，市場驚怕中美貿易戰蔓延至金融戰，內銀股受壓。建行(00939)跌1.2%；農行(01288)跌1%；工行(01398)及中行(03988)各下滑1%；招行(03968)降0.8%；交行(03328)跌1.5%；信行(00998)降2.9%；郵儲行(01658)跌2%。

手機股：投資者擔心美國總統特朗普上周突宣布加徵關稅，累蘋果公司隔晚收市價挫逾5%，手機股今早顯著受壓。蘋果系的瑞聲(02018)跌2.2%；高偉電子(01415)下滑2.5%；通達(00698)降2%；非蘋果系的舜宇(02382)跌1.8%；比亞迪電子(00285)降2.4%。

地產股：市場仍憂慮本港政治爭拗沒完沒了，個別房託及地產股續受壓，昨日唯一上升的藍籌恒隆地產(00101)，收挫5.2%，淪為今日包尾藍籌股；長實(01113)跌1.2%；恒地(00012)跌0.9%；新世界(00017)挫4.4%；信置(00083)跌3%；新地(00016)降1%；九倉置業(01997)中午公布上半年核心盈利升3%，同時增派息，股價倒升0.3%；領展(00823)回升1.5%；港鐵(00066)也漲1.4%。

焦點股份

南岸集團(00577)：停牌超過一個月後今早復牌，集團公布截至3月底止年度虧損擴大至約58.48億元，全日大跌40.5%，為包尾個股，成交有355萬元。

江南集團(01366)：發盈喜，料中期盈利增加48%，收市漲8.3%，成交有170萬元。