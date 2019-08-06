港股直擊 即巿股評

停牌超過一個月的南岸集團(00577)今早復牌，低開6.5%後持續受壓，午後跌幅進一步擴大，最新大跌37.2%報0.135元，暫為盤中低位，成交863萬股。

公司截至3月30日止年度虧損擴大至約58.48億元，每股虧損5.773元，去年則虧損約15.74億元，不派末期股息。另外，集團指與潛在投資者的磋商或涉以12億元出售澳門十三第酒店60%權益連相關貸款約29.42億元及利息，若落實可構成非常重大出售及關連交易。

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