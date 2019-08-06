即巿股評 港股直擊

中美貿易關係喺上周完成會面之後，談判毫無進展之餘，雙方關係亦未見改善，更加隨住侵侵突然再對中國餘下3000億美元進口商品徵收10%關稅，令股市大吹淡風。本來上周港股已經弱不禁風，人仔喺昨日兌美元跌穿七算，與及昨日有網民發起罷工及一連串不合作運動，及後演變為多區衝突事件，港股噚日急跌。

及至隔晚美股亦顯著下跌，再加埋美國再突然列中國為滙率操縱國，市場擔心貿易戰持續之餘，貨幣戰亦開打，拖累港股今早一度大跌逾700點，不過人仔反彈令港股半日跌幅大減，恒指半日最終跌不足200點。除咗人仔反彈之外，亦有缸邊友笑言，有網民舉行嘅民間記者招待會，為動盪嘅香港社會帶嚟一絲希望，亦帶動港股反彈。

恒指今早隨美股急挫而裂口低開678點，其後跌幅擴大至753點，低見25397點半日低位，其後人仔回升，大市跌幅收窄至177點，見半日高位25973點。中午恒指報收25966點，跌184點；國指跌85點，半日報收9995點。

重磅藍籌股普遍向下，大笨象(00005)噚日公布業績，同時CEO突然請辭，大笨象十連跌，今早再跌1.5%。騰訊(00700)半日跌0.2%，雖然盤中曾低見328.2元，半日低位反彈十皮，中午報收339.8元，250日線(335)失而復得。至於其他重磅股，以申洲(02313)半日升3.4%，為最大升幅藍籌。

美國將中國列入滙率操控國，貨幣戰正式開打，內銀股受壓，四大內銀股半日跌幅超過1%，其他內銀股亦閒閒哋跌超過1%。除咗內銀股受壓之外，喺貿易戰愈演愈烈，中國再被加徵關稅嘅情況下，隔晚蘋果公司股價挫逾半成，今早港股嘅手機股全線受挫。

至於本港嘅政治事件同樣愈演愈烈，甚至已動搖本港作為全球最安全城市之一嘅地位，陀地地產股當然無啖好食。不過今早低位見有個別地產股反彈。可惜人民幣昨日急挫，令人民幣資產受壓，內房股亦被拋售。

暫時港股仍然係脆弱不堪，即使喺嚴重超賣後出現技術反彈，但整體投資氣氛相當差，外憂內患未解決，恒指喺26500點為反彈阻力，即使能回補今早下跌裂口，昨日所遺下千點裂口，亦難以短期內回補，暫時採取逢高沽出策略，而較大支持預期喺25000點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)