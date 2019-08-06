即巿股評 港股直擊

噚日一大清早滙控(00005)同恒生(00011)就公布中期業績，單從業績嚟講確實係無過不失，但問題在於港股呢排受社運影響，由7月尾開始就係咁向下挫，計埋今日連跌五日，三個大裂口。本應以為噚日再咁插法，日線圖見SlowSTC(14,3)兩線落到個位數字、14RSI又難得一見嘅「2」字頭，個市今日會停一停，誰不知地球嘅另一端傳嚟一個message：「美國將中國列為匯率操縱國」，明白嘅，人仔跌穿7穿呢個moment又確係值得關注嘅。

今朝恒指開市再跌678點，開市報25472點，見七個月低位，就嚟返番去今年年初嘅水平，保歷加通道口大到就嚟裂，乜天線都穿鬼晒，唯一嘅方法只好用Fibonacci，按依家10點33分，恒指做緊25418點計，用2018年至今嘅高低位係計唔到，因為2018年低位係24540點，同現價只係差878點，所以攞咗2017年至今嘅高(29/1/2018，高位33484點)同低位(3/1/2017，低位21883點)去計，基本上再落嘅一個支持位就係0.236嘅24707點，而呢個位其實同上年低位只係相差167點，中線計最悲觀嘅，就真係可能落去呢度。

但事實又係咪真係咁慘？如果開恒指牛熊證街貨圖見到成堆牛證屍橫遍野，近日一開市就無咁幾層牛證街貨，就知市場氣氛偏淡；雖然係咁，但須知道目前個市係受到社運同中美易貿戰再升級而影響，而今日SlowSTC(14,3)兩線進一步再跌，數值接近零咁滯，而14RSI就連20都無，截至依家10點41分，恒指暫呈「倒T星」，一幅低殘等反彈樣出晒嚟，買貼牛嚟博反彈嘅吸引力真係愈嚟愈高。

但記唔記得噚日商輪朋友Gary嘅溫馨提示嗎？佢就係同我再同大家講，今日未有新熊上市，但就算有新熊，收回價追得到現價成為新嘅貼熊咩？一隻證上市點都要一個星期時間啦，換言之就算有新熊上市，都同現價隔咗成條村咁遠。

「咁點呀？向下殺又唔夠技術位再落，向上又鬼死咁遠...」咁講，向下再行唔係無位，SlowSTC(14,3)係一個敏感度比較高嘅技術指標，如果用14RSI嚟睇嘅話，確實仲有少量空間，但再跌落去嘅位就真係唔多嘅。至於你話掉頭上行殺熊但又太遠嚟講，嗱，兩件事夾埋嚟睇，你會唔會覺得個市先有跌定嘅反應，一來再落嘅空間無呀嘛，二來比時間等新熊上市。

喺呢段時間入面咁可以做啲乜？先唔理你買上定落，但呢啲位應該用輪唔用證，最主要原因就係無打靶機制。如果博明日見反彈嘅話，咁就可以等下半場，甚至臨收市前時，睇吓恒指今日仲有無粒「倒T星」出現啦。

最後，好多謝啱啱過去嘅星期日(8月4日)同我喺將軍澳由寶康花園出發，一齊同行嘅朋友，經過消防局我哋會嗌「消防員加油」、沿途有唔少人提醒我哋開遮、經過警局時...你懂的，將軍澳加油！香港人加油！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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