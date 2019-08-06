港股直擊 即巿股評

美國今早突宣布將中國列為滙率操控國，加上昨日人民幣跌穿「七算」，港股四日瀉近兩千點後，今早曾插逾七百點，惟人民幣突回勇，帶挈恒指半日急插後喘穩，中午僅跌兩百點內收市。

受隔晚美股急瀉，恒指大幅低開678點報25472，開市後沽盤湧現，拖累大市跌幅擴大至最多753點，低見25397，不過人民幣突回升，大市跌幅亦大縮至177點，高見25973，恒指半日挨近高位收市，半日收報25966點，跌184點或0.71%，國企指數半日收造9995，跌85點或0.85%，大市成交724.25億元。

藍籌股普遍向下。滙控(00005)再跌1.5%，暫錄十連跌；友邦(01299)跌0.7%；騰訊(00700)下滑0.2%；平保(02318)走低1.5%；但申洲(02313)為升幅最大藍籌，半日倒升3.4%。

焦點板塊

內銀股：美國將中國列入滙率操控國，市場驚怕中美貿易戰蔓延至金融戰，內銀股受壓。建行(00939)跌1.2%；農行(01288)跌1.3%；工行(01398)及中行(03988)各降1%；招行(03968)降2.8%；交行(03328)跌1.5%；信行(00998)降2.8%；郵儲行(01658)跌1.8%。

手機股：投資者擔心美國總統特朗普上周突宣布加徵關稅，累蘋果公司隔晚收市價挫逾5%，手機股今早顯著受壓。蘋果系的瑞聲(02018)午跌3%；高偉電子(01415)挫5%；通達(00698)挫4%；非蘋果系的舜宇(02382)跌2.4%；丘鈦(01478)跌2.2%；比亞迪電子(00285)降3.6%。

地產股：市場仍憂慮本港政治爭拗沒完沒了，個別房託及地產股續受壓，昨日唯一上升的藍籌恒隆地產(00101)，半日挫5.2%，變成今早為包尾藍籌股；長實(01113)跌0.8%；恒地(00012)跌0.1%；新世界(00017)下滑2.9%；信和置業(00083)跌1.5%；但新地(00016)反彈0.2%；領展(00823)回升0.6%；港鐵(00066)也漲1.4%。

焦點股份

IGG(00799)：業績倒退，同時削減派息，股價今早捱沽，一度低見6.03元，瀉11.5%，午造6.19元，仍插9.2%，成交金額9310萬元。

小米(01810)：滙證將小目標價由13.8元降至12.9元，維持「買入」評級不變，半日跌2.9%。