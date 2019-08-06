港股直擊 即巿股評

中美貿戰愈演愈烈，拖累全球主要股市下跌。恒指今早最多再瀉753點，低見25397，創今年1月4日以來低位。最新跌幅收窄，恒指僅跌475點，報25663點，即較盤中低位反彈278點。

A股方面，上證指數報2753，跌67點或2.4%。

騰訊(00700)、友邦(01299)、平保(02318)及滙控(00005)均跌2.4%。

中移動(00941)超跌反彈，最新倒升1.1%；聯通(00762)亦升0.6%。

申洲(02313)升2%，暫為表現最好藍籌。