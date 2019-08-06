港股直擊 即巿股評

踏入8月份，各大藍籌股陸續公布中期業績，本週焦點有中移動(00941)以及中鐵塔(00788)，下週亦有騰訊、港交所等。投資者在業績公布前後有較高誘因作部署，部分會利用窩輪的槓桿效應捕捉正股的走勢，如果正股走勢如預期上升，窩輪的槓桿效應能擴大潛在回報，達到較可觀的回報；但如果業績只是合乎市場預期或平平無奇，未能刺激正股股價的話，若以窩輪做部署，在業績公布後或會有引伸波幅回落的風險；而一旦業績比市場預期差，更有可能同時承受正股價格下跌以及引伸波幅回落的影響。從這角度看，投資者如不想承擔波幅風險，亦可考慮以牛熊證做部署。

牛熊證不易受波幅變化影響

由於引伸波幅變化對牛熊證價格的影響相對較輕微，投資者如希望避免引伸波幅變化的風險並同時希望利用槓桿捕捉正股的變化，則可考慮留意牛熊證。投資者在部署牛熊證時則要留意其收回風險，並根據自身的投資策略以及可承受風險的能力選擇合適自己的產品。收回價距離正股價格較近的牛熊證風險較高，同時提供較高的槓桿，是較進取的產品；收回價距離正股價格較遠的牛熊證則較低槓桿，同時收回風險較低。不過，要留意選擇了收回價範圍之後，投資者應該於相若收回價的產品中選擇槓桿較高，因為槓桿較高代表該產品於相若收回風險的情況下能提供較高的潛在回報，是比較值博的選擇；另外亦應避免買入街貨較高的產品，因為高街貨證較易受市場供求影響牛熊證的價格，較容易出現不跟正股行的情況。

以周三公布中期業績的中國鐵塔為例，在中鐵塔股價於約2元附近時，較近收回價的中鐵牛證可留意鐵塔牛(50189)，收回價1.89元，與正股價格有約4%差距，收回價較遠的則可留意鐵塔牛(66514)，收回價1.69元，與正股價格有約10%差距，兩者都是相近收回價產品中槓桿最高，街貨亦都在合適水平。

再以下周一公布中期業績的騰訊為例，騰訊為市場上最多牛熊證選擇的股份，較近收回的騰訊牛證可留意約10元(3%)距離、收回價330元附近的牛(57400)，是較進取的選擇；收回價較遠的則可留意收回價324元附近的牛(65195)，亦是相近收回價牛證中槓桿較高。業績期時間表可瀏覽專頁

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值得留意，現時港交所批准發行商為約30隻股份有限公司發行牛熊證，未必每一隻投資者心儀的股份都有牛熊證選擇，不過如有，亦是窩輪以外值得考慮的工具。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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