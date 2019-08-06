時代中國(01233)半年多賺三成半，惟股價今早急插，現處盤中低位，新造11.74元，瀉7.1%，成交金額660萬元。
集團中期純利15.9億元(人民幣．下同)，按年升34.6%，不派中期息；期內合同銷售312.3億元，按年增加20.1%。
時代中國中期營業額159.4億元，按年增52.2%；核心純利提高43.8%，至17億元；毛利率提升4.3個百分點，至32.5%， 核心純利率為10.7%。
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時代中國中期營業額159.4億元，按年增52.2%；核心純利提高43.8%，至17億元；毛利率提升4.3個百分點，至32.5%， 核心純利率為10.7%。
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