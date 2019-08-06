港股直擊 即巿股評

港股四日累瀉近二千點，不過負面消息此起彼落，恒指今早或再大跌，明顯跌穿二萬六，逼近250周線約25500點附近水平。

隔晚美股遭重挫，道指一度大跌961點，收市跌767點或2.9%報25717點；標普500跌2.98%報2844點；納指跌3.47%報7726點，三大指數均創年內最大單日跌幅。標普500指數與納指均已錄得連續6個交易日下挫。科技股領跌，蘋果插逾5%，Facebook跌近4%，谷歌、亞馬遜跌超3%。中概股搜狐跌近27%，搜狗跌超12%，因二季度財報不及預期。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)收漲至24.59，升幅為39.64%，創1月3日以來收市新高。

國際貿易關係緊張化令市場情緒受挫。面對不斷提高的不確定性因素，美債與黃金等傳統避險資產受到追捧。美國10年期國債收益率下降至1.77%，創2016年11月以來新低，黃金期貨價格突破1470美元。

據新華社報道，由於日前美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加征關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

經濟數據方面，美国7月ISM非製造業PMI錄得53.7，預期55.5，前值55.1，刷新自2016年8月以來最低水平。

至於今早最重磅的消息是美國將中國列為滙率操控國。美國財長努欽說，美國政府判定中國正操控人民幣，指中方的行動違反對20國集團，作出不進行競爭性貨幣貶值的承諾，美國會持續促請中國，在匯率和儲備管理操作及目標等方面， 加強透明度。美國會與國際貨幣基金組織合作，消除來自中國的不公平競爭。

人民幣匯率自2008年以來，首次跌穿七算的心理關口。美國總統特朗普在社交網站帖文，指中國讓人民幣貶值至歷史低位，是操縱滙率，嚴重違規。受利淡消息拖累，美股道指期貨今早一度挫逾500點，至25035點。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.61元，較本港收市低1.39元；騰訊(00700)ADR收報332.12元，低8.48元；國壽(02628)ADR收報18.38元，低0.5元。油價下跌，中海油(00883)ADR收報11.83元，低0.15元；中石油(00857)ADR收報3.87元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.73元，低0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.99元，低0.16元；聯通(00762)ADR收報7.19元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.34元，低0.04元。

ADR港股比例指數報25668，較周一恒指收市低483點或1.88%。夜市期指收報25450點，跌583點，低水701點。市場擔心本港社會局勢惡化，加上人民幣貶穿「七算」，恒指最終收市跌767點或2.85%，報26151，受美股道指期貨今早急跌拖累，恒指今早或低開逾六百點，至25500點將250周線附近水平。

焦點板塊

內房股:融創中國(01918)公布首七個月銷售額2553.1億元(人民幣‧下同)，按年增長13%；單計7月銷售額按年上升21%。雅居樂(03383)首7個月預售金額655億元人民幣，按年增長20.92%；單計7月，預售金額71.1億元，按年下跌6.7%。時代中國(01233)中期盈利15.94億元人民幣，按年增長34.6%，不派中期息。

焦點股份

藥明生物(02269)：預期截至6月底止中期盈利將按年增長78%以上。

中電(00002)、統一(00220)、華虹半導體(01347)、平安好醫生(01833)今日公布中期業績。