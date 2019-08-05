港股直擊 即巿股評

人民幣跌穿「七」算，加上香港政治危機，港股連跌四日，累插近兩千點，成交994.78億元。

北水略增，由周五的34.22億元，增加至今日34.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續愛掃中資金融股，建行(00939)、工行(01398)及招行(03968)分別錄2.08億元、1.75億元及5509萬元淨入。

內險股方面，平保(02318)錄1.46億元淨入；新華(01336)有1.09億元淨買；太保(02601)則有2464萬元淨流入。

騰訊(00700)為今日最多淨入個股，全日錄5.04億元淨入；中興(00763)亦錄4691萬元淨入；但金蝶(00268)則有2478萬元淨入。

其他淨入較多個股包括友邦(01299)、神華(01088)、融創(01918)及石藥(01093)，全日錄9924萬、8397萬、6892萬及4691萬元淨入。

全日錄最多北水淨走個股為中信証券(06030)，全日錄4454萬元淨沽；中生製藥(01177)及楓葉教育(01317)分別錄2143萬和1544萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、平保、融創、建行、友邦、太保、新華保險、招行、中生製藥、信証。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、融創、神華、中興、石藥、金蝶、楓葉教育、中生製藥及新華保險。