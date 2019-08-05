港股直擊 即巿股評

全港今日出現大罷工，市場擔心政治局勢轉曳，加上人民幣貶穿「七算」，港股上周瀉1479點後，今日曾再插逾八百點，創今年1月中以來最低，八成七個股下跌，而恒指僅短短四個交易日，累插1995點或7%。

恒指裂口低開438點，開市後跌幅曾縮至415點，高見26502，惟特首林鄭月娥10點記者會結束後，恒指跌幅擴至831點，低見26086，創今年1月9日以來新低，之後跌幅縮至八百點內，最終收市跌767點或2.85%，報26151。

國企指數報10081，跌266點或2.58%。

大市全日成交994.78億元。

整體大市上升比例只得13%，下跌比例為87%。

即月期指收報26033，插784點，低水118點，成交有20.92萬張。

藍籌股近乎全線受壓。滙控(00005)半年稅前利潤增16%，同時計劃回購股份，惟行政總裁范寧辭職，收挫1.9%；恒生(00011)上半年多賺8%，收挫3.6%；友邦(01299)挫3.2%；騰訊(00700)挫4.3%，亦是表現最曳國指成分股；金沙(01928)跌2.3%。

焦點板塊

地產股；香港今日出現大罷工、大罷市，市場擔心經濟影響樓市下滑，房託及地產股沽壓大，新地(00016)為包尾藍籌，收挫5.2%；長實(01113)挫5.1%；恒地(00012)降3.3%；新世界(00017)降3.9%；信置(00083)跌3.1%；九倉置業(01997)也挫4.4%；領展(00823)跌1.6%；太古地產(01972)插4.1%，唯獨恒隆地產(00101)逆市升0.2%，也是唯一一隻錄得升幅藍籌。

零售股：本港政治事件未有解決跡象，加上訪港旅客大減，市場擔心零售股進入寒冬，相關股份沽壓大。六福(00590)瀉7.4%；周大福(01929)挫3.5%；周生生(00116)跌3.6%；莎莎(00178)插6.1%；佐丹奴(00709)挫3.3%。

金礦股：期金創逾六年高，金礦股逆市攀升，山東黃金(01787)炒高6.9%；招金(01818)飆升6.7%；紫金(02899)微升0.7%；SPDR金ETF(02840)升1.4%。

焦點股份

春立醫療(01858)：上周五晚發盈喜，料中期利潤增逾七成，全日彈升12.7%，成交金額795萬元。

忠旺(01333)：早前被被美國指走私鋁材，股價未止跌，最低見過2.9元，插8.8%，收造2.94元，仍瀉7.5%，更錄四連跌，成交金額6010萬元。

南方能源(01573)：遭沽空機構Emerson Analytics狙擊，雖然公司作出反駁，但股份上周五午後復牌狂瀉近九成，今日續捱沽，全日再大插51.4%，成交2.99億元。