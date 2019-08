港股直擊 香港財經 國際財經

滙豐控股(00005)公布中期業績,市場焦點落在行政總裁范寧(John Flint)突然宣布辭任,非執行主席杜嘉祺(Mark Tucker)表示,此決定在董事局經過詳細和深思熟慮後(through times and careful thought)的決定,董事局和范寧均認同是時候作出轉變。

對於未來總裁接班人的要求,杜嘉祺指出,董事局希望新任總裁要了解環球,以至各地區貿易和資金流向趨勢,亦要求新任總裁可以更有效地分配人力和資本等資源,有助推動更有效地執行集團策略(speed up and simplified process of execution)。

現時滙控正在外部和內部尋找合適接任人選,杜嘉祺稱,至今對落實新任總裁未有確實時間表,但強調滙控一直有優質管理層團隊,有信心可以繼續在市場上捕捉機遇。

至於短期內會否再有高級管理層離任,他僅稱現時沒有計劃。