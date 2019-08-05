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今日 12:34 港股直擊 即巿股評

半日插777點 藍籌國指成分股全軍覆沒

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人民幣突跌穿「七算」，加上本港政治局勢愈演愈烈，港股今早應聲下瀉，一度大跌超過八百點，藍籌國指成分股更全軍覆沒。

恒指裂口低開438點，開市後跌幅曾縮至415點，高見26502，惟特首林鄭月娥10點記者會結束後，恒指跌幅擴至831點，低見26086，創今年1月9日以來新低。臨近午市跌幅縮至八百點內，最終恒指半日瀉777點或2.89% ，造26140，國企指數中午收造10073，插274點或2.65%，大市成交增至533.5億元。

藍籌股全線下跌。滙控(00005)半年稅前利潤增16%，同時計劃回購股份，惟行政總裁范寧辭職，半日跌1.4%；恒生銀行(00011)上半年多賺8%，半日挫4.1%；友邦(01299)跌3.6%；騰訊(00700)跌3.8%，為表現最曳國指成分股；金沙(01928)跌4.3%；中銀香港(02388)降4.5%。

焦點板塊

地產股；香港今日出現大罷工、大罷市，市場擔心經濟影響樓市下滑，房託及地產股沽壓大，新地(00016)為包尾藍籌，收挫4.9%；長實(01113)跌4.5%；恒地(00012)降3.5%；新世界(00017)降3.9%；信和置業(00083)跌3.4%；九倉置業(01997)也跌4.4%；領展(00823)跌1.7%；太古地產(01972)插5.2%。

濠賭股：人民幣跌穿七算，濠賭股也全線捱沽，金沙(01928)挫4.3%；銀娛(00027)挫4.4%；永利(01128)插5.2%；新濠(00200)降4.8%；澳博(00880)跌4.5%；美高梅(02282)跌3.9%。

金礦股：期金創逾六年高，金礦股逆市攀升，山東黃金(01787)炒高8.1%；招金(01818)飆升7%；紫金(02899)升2.3%；SPDR金ETF(02840)升1.1%。

焦點股份

太陽城(01383)：澳洲多家傳媒日前引述消息指，太陽城(01383)主席周焯華被澳洲內政事務部下令禁止入境，該股應聲下挫，一度低見1.02元，插27%，半日收造1.14元，仍瀉18.6%。

南方能源(01573)：遭沽空機構Emerson Analytics狙擊，雖然公司作出反駁，但股份上周五午後復牌狂瀉近九成，今早續捱沽，半日跌33.3%，成交1.6億元。

 

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