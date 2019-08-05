香港今日出現大罷工、大罷市，市場擔心經濟影響樓市下滑，房託及地產股沽壓大，長實(01113)為表現最曳藍籌，現跌4.5%。
至於恒地(00012)降3.4%；新地(00016)跌3.5%；新世界(00017)降3.5%；信和置業(00083)跌3.2%。
此外，九倉置業(01997)也跌4.2%；領展(000823)跌1.6%；太古地產(01972)挫4.1%；嘉里(00683)降3.1%；港鐵(00066)也降2.9%
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
香港今日出現大罷工、大罷市，市場擔心經濟影響樓市下滑，房託及地產股沽壓大，長實(01113)為表現最曳藍籌，現跌4.5%。
至於恒地(00012)降3.4%；新地(00016)跌3.5%；新世界(00017)降3.5%；信和置業(00083)跌3.2%。
此外，九倉置業(01997)也跌4.2%；領展(000823)跌1.6%；太古地產(01972)挫4.1%；嘉里(00683)降3.1%；港鐵(00066)也降2.9%
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|滙控上半年炒房業務盈利跌18%
|上一篇：
|人幣急貶破七 恒指瀉逾700點