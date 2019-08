即巿股評 港股直擊

國務院港澳辦7月29日在北京首度就香港政治緊張局勢發表立場的新聞發布會後,本港示威活動演變成警民衝突事件仍然繼續發生。7月31日凌晨,分別有民眾包圍葵涌及天水圍警署,恒指開市應聲急挫,跌勢並延續至上周四,兩個交易日合共跌581點或2.06%。

禍不單行的是,中美上周三(7月31日)在上海才完成的第12輪高級別貿易磋商,雖然雙方同意8月保持密切溝通,並於9月在美國進行下一輪高級別磋商,但據報會議比原定時間提早了約40分鐘結束。

翌日,美國總統特朗普突然在Twtter宣布,在雙方繼續貿易談判的同時,由9月1日開始,向餘下3000億美元中國進口貨品加徵10%的小幅度關稅(Trade talks are continuing, and during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and produccts coming from China…)。消息令上周五的恒指裂口暴瀉647點或2.35%、至26918水平收市;全星期計,累跌達1479點或5.2%。

在本港,上周六旺角示威遊行後,尖沙咀、黃大仙、旺角等三間警署先後受到示威者暴力衝擊,是反修例示威以來最多警署在同一日遇襲的一次,「暴力示威」完全看不到有平息跡息。外圍方面,中美貿易戰剛剛升溫,而侵侵講得出10%關稅只是「a small additional」,就不能排除會再提高關稅率的可能,侵侵其後也表明,新加徵的關稅率,將視乎中美貿易談判進展而可增可減。對港股來說,8月將是備受內憂外患交煎的月份。

事實上,踏入8月,僅僅兩個交易日以收市計就跌了859點,等於整個7月的65%波幅,EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,上周五升至32.9%,自6月21日以來,再度高於反映強勢股買盤的強勢股指數(顯著跌了6.6個百分點,至20.6%水平),大市已轉為沽壓主導。

7月29日的「搏拳實錄」講到,參考8月的期權成交量和未平倉合約資料,老徐早前已買入29000點行使價的8月call,但強調這是在EJFQ多個指標未有明顯轉強跡象的情況下,一次跟風(主觀相信資深投資者的衍生工具部署)的操作。老徐又表明,反正手上持有應該可以穩賺的7月份Short Strangle,有本錢賭一鋪。

然而,老徐這次「不惜」付出306點期權金long call並不是單純跟風,更多的是眼見恒指TrendWatch通道由下降變上升(見7月24日「搏拳實錄」),於是期待恒指後市穩步走高,其中也涉及「錨定偏差」或「錨定效應」(anchoring bias或anchoring effect)的作用。

無論如何,上述long call已經打定輸數預咗變廢紙。老徐這兩日會留意香港政治形勢發展對恒指的影響,再決定重新long或short期權。

老徐