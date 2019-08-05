即巿股評 港股直擊

踏入8月，各大企業將會派發中期成績表，已於上月12日發盈喜的中聯重科(01157)，固然可看高一線。該股主要生產及銷售工程機械、環衛機械和農業機械，提供環境解決方案，以及融資租賃服務等。另外，自去年11月收購全球塔機領先製造商德國威爾伯特全部股權後，集團已成為建築起重機的龍頭。

該股上月宣告，預期截至6月底止的上半年純利介乎24至27億元人民幣，按年急增1.71至2.12倍。中期業績走俏，主要受惠於國內房地產和基建等下游行業需求增加，工程機械需求持續復甦；另核心產品如混凝土泵車、塔式起重機、工程起重機等4.0系列產品覆蓋率增加，集團於市場競爭力進一步加強，亦帶動整體表現。

董事局雖然未對下半年作出展望，但內地今年1至6月固定資產投資同比增長8.6%，趨勢亦保持穩定，預料下半年行業經營環境持續樂觀，中聯重科全年業績增幅應可保持上半年水平。

由於內地實施新排放條例，帶來機械設備的換機需求，加上中央谷基建穩經濟，中聯重科去年盈利增逾五成，扭轉其長期積弱的走勢；而今年首季業績持續向好，營業額按年增加41.8%至90.17億元人民幣，純利更急升1.66倍至10.02億元人民幣。由於中國強化基建，令工程機械市場回暖，在集團三大類產品中，以起重機械銷售表現最為出色，增長84%，而混凝土機械收入亦增近40%。

現價估值仍然偏低

另方面，去年業務收入中，海外佔約12.5%，較前年的10.1%有所提升。中聯重科加速實現從「走出去」到「走進去」的戰略，推進意大利、白俄羅斯、印度本地化製造項目的落實，建設歐洲、俄語區、南亞的區域性綜合製造基地，以及進一步開拓新興市場；而集團對美國市場的依賴性較少，因此貿易戰對其影響有限。

儘管今年該股股價已累漲近倍，惟預期市盈率只有10倍，預測股息率達6厘，在高增長股票中估值仍算偏低；而相比今年上半年純利急增接近2倍的表現，仍值候低吸納。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中聯重科2019、2020及2021年每股盈利為0.498、0.573及0.590元人民幣，給予12個月目標價6.0港元，相當於今年預測市盈率10.7倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理