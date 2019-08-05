港股直擊 即巿股評

環球貿易戰升級 港股上周瀉1479點，跌幅年半最傷，另外市場關注本港示威活動發展。港股短期超賣有待喘穩，但料難明顯擺脫近期弱勢。

上周五美股向下，道指盤中一度急跌300點，尾市跌幅收窄，道指收跌98點或0.37%報26485，全周累跌逾700點。思科跌近4%，領跌道指。標普500跌0.73%報2932點，納指跌1.32%報8004.07點。科技股普跌，蘋果挫逾2%，Facebook跌近2%，谷歌和亞馬遜均跌超1%。納指和標普500指數創2018年12月以來最大單周跌幅。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌2.83%，京東跌2.1%，百度跌1.33%。

中國商務部新聞發言人就美方擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅發表談話，表示美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加徵關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施。

白宮經濟顧問庫德洛表示，總統特朗普對於中美貿易協議的進展並不滿意，至於有報道指，特朗普將會推遲或停止對中國實施新的關稅措施，庫德洛指，並無聽到相關消息。

摩根士丹利預計，美聯儲將在今年進一步減息25個基點，且10月份行動的可能性要高於9月，FOMC似乎準備等待進一步的證據，證明下行風險正在打壓經濟並抑制通脹。

經濟數據方面，美國勞工部公布7月非農就業人數增加16.4萬，預期16.4萬，前值從上次公布22.4萬修正為19.3萬。此外資料顯示，美國7月失業率為3.7%，與前值持平，符合市場預期。備受關注的7月平均時薪環比增長0.3%，預期0.2%，前值0.2%。平均時薪同比增長3.2%，預期3.1%，前值3.1%。

7月非農報告結果表現略勝預期，但對外滙市場影響有限。上周五美滙指數收跌0.29%報98.0882，周漲0.09%；非美貨幣普遍上漲，歐羅兑美元收漲0.2%報1.1107，全周跌0.18%；英鎊兑美元漲0.24%报1.2161，全周則跌1.8%；美元兑日圓跌0.68%报108.68，周跌1.9%。

金價維持強勢，周五COMEX黃金期貨收漲1.4%，報1452.5美元/盎司，周漲1.42%，創逾六年來新高。倫敦基本金屬則全線下跌，其中LME期銅跌3%報5722美元/噸，創2017年6月以來新低；LME期鋅跌2.23%報2350.5美元/噸。

ADR港股比例指數報26761，較上周五恒指收市低156點或0.58%。恒指上周五最多急跌696點，收報26918點，挫647點或2.4%，三日累挫1227點或4.4%，創6月5日以來收市新低。恒指連跌兩周累挫1846點或6.4%，14天RSI跌至27.8，開始進入技術超賣。

焦點股份

滙控今早公布中期除稅前盈利按年上升15.8%至124億美元，好過市場預期，集團計劃短期內開展最多10億美元回購計劃。

新城悅服務(01755)：發盈喜，預期中期淨利潤按年增長至少一倍，主要因為物業管理面積增加，以及增值服務收入上升。

碧桂園(02007)：7月合同銷售金額約425.7億元人民幣，按年增加16.03%。

中國再保險(01508)：預期上半年淨利潤按年增長三成半至四成半，主要因為投資收益、承保效益按年提升，以及新增橋社收益。

周黑鴨(01458)：預料截至6月底止半年淨利潤按年下跌約35%。