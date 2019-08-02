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今日 15:16 即巿股評 港股直擊

【短線出招】身痕挑戰941 call

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昨日下午出了【短線出招】號外版，話落第一注領展Call，今早果然超賣再超賣，但跌幅已明顯細過恒指，係可以落第二注，下晝領展倒升2%，即係較今早低位(89元)勁彈3.8%，彈幅符合預期，夠食了。昨日介紹較進取的領展Call(21637)，低見0.141元，之後抽升至0.18元，低位累彈近28%，不過老實說開價方面未令我滿意，擘價5格不太理想。

至於另一隻昨日我介紹的領展call(19788)則不錯，條款保守下，仍較今早低位升近一成六，開價理想，今日成交明顯較前活躍。

速食領展Call之後，又想挑戰高難度的中移動(00941)，之前一直有留意，中移界內證都睇埋，不過未有落手，執筆時報64.95元，跌2.1%，今次難得RSI跌至19.8，嚴重超賣簡直是過去五年內未見過！小注入。下周四公布中期業績，市場已打定輸數，至於派息比率會否比去年同期上調則是未知數。不過此類Swing操作一般不多過三日，無謂坐貨到業績公布。

進取少少可博中移牛(63524)，收回價62.18元，距收回價比率4.6%，此牛證係62元附近收回價之中槓桿最高，槓桿比率18.6倍，相對值博。現報0.035元，跌25.5%，有成交，無擘價，今年10月底到期。

另外，(66803)及(59884)亦是中庸之選，收回價分別是61.28元及60.88元，到期日分別是明年2月及今年12月，都係可以今日小注入。

更保守的可留意中移牛(61691)，收回價59.1元，距收回價比率10%，明年1月10日才到期。

羅崇博　(杜比)

 

 

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