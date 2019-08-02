港股直擊 即巿股評

渣打集團(02888)股價回吐，午後曾跌3.1%，見64.7元，現跌2.8%，成交額6010萬元。

集團昨日中午公布，上半年除稅前法定溢利24.14億美元，按年增2.9%。每股基本派發中期息7美仙，按年升16.67%。

中金發表報告，把渣打集團目標價下調9.6%至75元，認為全球經濟面臨的不確定性上升，新興市場經濟增長大幅放緩或商品價格大跌可能導致渣打股價大幅波動，因渣打在非洲等地業務較多。

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