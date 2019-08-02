即巿股評 港股直擊

呢頭聯儲局鮑魚忽然收起隻鴿，嗰頭侵侵就用另一招，似乎係想局聯儲局出手。侵侵隔晚忽然喺社交平台宣布，餘下3000億美元中國進口商品，喺9月起將加徵10%關稅，早兩日完成嘅中美貿易談判經已毫無進展，家陣仲要再加關稅，貿易戰再陷入困局，隔晚美股仲升轉跌，三大指數全線向下。

至於港股隔晚喺夜期一度恐慌插水逾700點，低見26688點，其後跌幅收窄，但ADR跟夜期均退守至26800水平，今早港股當然難逃裂口低開，恒指低開615點，開市後跌幅曾收窄至522點，見過27043點半日高位，可惜二萬七關始終未能守住。恒指曾跌658點，見26907點半日低位，創6月13日以來低位。恒指中午報收26913點，跌652點；國指則跌289點，報收10331點。

藍籌股全線向下，就連肩負起維穩重任嘅騰訊(00700)亦跌2.9%，連360元都失守，睇嚟騰訊都頂唔順，已先後失守10日及20日線，100日線岌岌可危，下一個較大支持位係250日線，即336元，仲撐唔撐得到月中公布業績，阿Man唔多樂觀。至於其他重磅股亦無一倖免，澳門上月賭收差過預期，金沙中國(01928)跟銀娛(00027)齊齊重挫超過5%。油價急挫亦令三桶油插水，跌幅2.8%至4.4%。

貿易戰又開打一個新回合，科技股通常首當其衝，手設股衰多兩錢重，整個板塊全線下跌，舜宇光學(02382)跟瑞聲科技(02018)齊跌近6%，整個板塊閒閒地跌2%，眾多手設股及科技股之中，丘鈦(01478)跌8%算係最甘。除咗科技股跟手設股，外貿股亦被貿易戰重創，出口及美國業務佔比較重嘅貿易股沽壓沉重。

阿Man之前表示，每當市場氣氛不濟，金價定必抬頭，雖然聯儲局收起隻鴿之後，金價係插一插勁嘅，但隔晚喺貿易戰再度升溫下，金價再度回勇，金礦股普遍做好，而SPDR黃金ETF(02840)回升1.6%，之前阿Man表示長線睇好金價，至今呢個睇法未有改變。

至於被視為貿易戰嘅中方皇牌稀土，再度被市場憧憬成為貿易戰反制措施，裂口高開後升勢回順，之前阿Man曾經喺其他平台推介，0.5元樓下嘅稀土博得過，今日急升又可以先食糊套利，始終高開低走，升幅窄水一大截唔多好睇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)