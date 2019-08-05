即巿股評 港股直擊

讀者陳小姐問：「您好，本人2.05元手持15萬股中國鐵塔(00788)，請問上望多少，止蝕多少？謝謝」(周五收報1.97元，跌2.5%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「鐵塔其實真正受惠5G發展沒有想像中大，現時估值亦不便宜，股價短期受制於2-2.2元，跌穿2元短線適宜先離場。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「中國鐵塔本身質素不俗，擁有行業領導地位，又有其獨特性，但受中美緊張情緒又再升溫的影響，股價再度回軟。目前中國正推動商用5G，預期下半年5G需求將提速，民用5G相信將緊隨其後，最快明年正式起動，中國鐵塔乃領先的鐵塔服務供應商，業績可受惠基站增加而向好。另需留意下周三(7日)為中期業績公布日，多間大行的評價頗為正面，目標價介乎2.2至2.5港元，閣下可以下限約2.2為中期目標；而1.8至1.9港元是近一年的成交量密集區，建議若股價確認跌穿1.8港元始作止蝕。」

陳嘉汶 信報分析員

「中國鐵塔將於8月7日公布中期業績，盈利增長能否支撐公司近百倍的市盈率固然是個疑問，惟鐵塔的高估值詬病已久，其壟斷行業的地位實難以評估市場願意給予多高估值。不過，在港股當前市況下，過高的估值水平實在會帶來一定的下行風險。事實上，近兩個月來，未曾收低於100天線的鐵塔，目前第一度防線亦剛剛已告失守，走勢無疑偏弱，下方較大的支持位將落在1.80元附近水平，相當於成交量密集區底部，亦是4月份及6月份股價出現升勢的起步位置。翻查港交所紀錄，Wellington Management Group為現時較活躍參與鐵塔買賣的基金，持股比例曾一度高達9.02%（現時6.97%），且年內有多次買賣紀錄，所以其操作某程度上有一定參考作用。該基金於4月下旬開始，股價高見2.20水平之後，已不太買入股份，且開始掉頭沽出，所以上望目標價，可先以此位置作為首個止賺位，這亦是上月初中國鐵塔的高位所在。」

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