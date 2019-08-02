港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升級，美國總統特朗普宣布對餘下3000億美元中國進口貨品加徵10%關稅。港股今早創逾一個半月低。

恒指裂口低開615點，開市後跌幅曾收窄至522點，一度重上兩萬七，見27043，之後復挫逾600點，曾插658點，見26907點，創6月13日以來新低。恒指中午收報26913點，跌652點或2.4%，大市成交額644.06億元。

國企指數報10331點，跌289點或2.7%。

A股滬指挫1.68%；深成指挫1.9%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.9%；建行(00939)跌1.8%；平保(02318)挫3.8%。澳門上月賭收遜預期，金沙中國(01928)挫5.1%；銀娛(00027)挫5.3%。隔晚油價急挫，「三桶油」跌2.8%至4.4%。50隻藍籌中僅得恒隆地產(00101)逆市升1.7%。

焦點板塊

科技製造股：今早全線受壓。手機設備股方面，舜宇光學(02382)和瑞聲科技(02018) 插約6%；丘鈦(01478)瀉8%。5G概念股方面，中興(00763)挫5.1%；京信通信(02342)挫3.1%；鐵塔(00788)挫2.5%。另外，聯想(00992)挫5.7%；小米(01810)創新低，半日跌1.8%。半導體股方面，華虹(01347)挫4.7%；中芯(00981)挫4%；ASM(00522)挫4.2%。

外貿股：出口及美國業務佔比較重股份沽壓重，創科(00669)插6%；申洲(02313)挫4.2%；敏實(00425)跌4.1%；利豐(00494)跌2.8%；偉易達(00303)跌2%；耐世特(01316)跌2.7%；敏華(01999)跌3.8%；裕元(00551)跌2.7%。中國取消今明兩年發貨的美國豬肉訂單，創下史上最高紀錄，萬洲(00288)挫4.5%。

黃金股：避險情緒升溫，金價造好，個別金股跑出，招金(01818)升2.1%；山東黃金(01787)漲1.8%；SPDR金ETF(02840)升1.6%；價值黃金(03081)升1.9%。

焦點股份

普拉達(Prada)(01913)：今早曾飆升12.7%，半日升6.4%。集團公布中期盈利1.55億元歐羅，按年增長55.74%。

中國稀土(00769)：憧憬稀土成貿易戰中方反制措施，逆市炒高16.3%，成交額逾7000萬元。

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