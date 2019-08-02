即巿股評 港股直擊

唔知係咪美國總統特朗普嫌聯儲局主席鮑威爾減息減得唔夠狠，定擔心我哋香港人唔夠力去對付西環，噚晚玩突襲，宣布將餘下3000億美元中國貨關稅稅率升至25%，仲話唔憂慮股市下跌。美股由噚晚本來好地地最多升291點，至收市倒跌280點。今朝早起身開電視見到日經跌逾400點，都估到恒指唔會好得去邊。

搭緊巴士返工時，戰友Jack send嚟一張公司Pantry嘅相，就係喺部飲水機上面有幾張memo紙喺度，寫咗啲咩？我相信大家都會估得到。差唔多同一時間，老樓劉兆昌whatsapp我，問我「恒指今日會冧多少？」我好懶咁forward咗今朝早商輪send比我嘅其中一個message比佢：「恒指ADR指數大跌，見27143點...」因為我一隻手拎住個電話，一隻手扶住碌柱，單手打字對我嚟講真係有啲難度。

今朝早開恒一開先無615點，27000點告失守，呢個大裂口一殺就殺咗五層牛證街貨，total食咗3729張期指，「8月先啱啱講始，大戶咁快就要殺定今個月嘅數？」哦，咁特朗普咁樣講一講，順便又乘機先殺一筆啫。依家下方牛證最貼價就係26900至26999點，有相於235張期指，而上方熊證仍然都係28300至28399點，相1207張期指，咁重貨又食得咁深，都應該收割咗啦掛。

睇返恒指日線圖，今日恒指落到個位幾乎等同6月初附近，真係仲爭幾百點就到，如是者呢個7月+8月幾日貨仔，就將成個6月份嘅升幅全數吞噬，SlowSTC(14,3)開始見個位數，而14RSI亦落到30以下水平。而今日呢個大型下跌裂口/消耗性裂口，拉到去6月19日個大型上升裂口/突破性裂口嚟睇，「孤島」已經形成，好明顯係一個轉勢形態，同時都反映出市場暫未接受「孤島」時嘅價位。不過，唔接受還唔接受，個市去到呢啲位SlowSTC(14,3)當然有權繼續低位橫行，而14RSI就賞佢仲有位落，

依家10點15分，恒指跌幅稍為收窄，至跌584點，報26981點。再睇返部咗幾日嘅友邦(01299)，今日梗係隨市跌啦，100天線($79.324)終告失守，兼且呢個裂口殺咗落去6月19日個上升裂口位($77.4至$78.9)，連續第五日跌穿保歷加通道底($79.374)，都話SlowSTC(14,3)就算落到10幾呢啲嚴重超賣位，但就係仲有嗰10幾可以跌；小心9MOM落到-8呢啲位後有橫行嘅跡象，真係好係一個見底嘅樣，但在於穩陣起見，就連避險股港鐵(00066)同領展(00823)「齊上齊落」，博反彈呢家嘢都係遲吓先啦。

但係有一樣嘢係唔遲得架，就係：小妹好沉重地向大家宣布，下個星期一(8月5日)【輪證贏家】同【輪證下半Part】將會暫停一日，而我本人亦唔會喺公司出現，感謝大家。香港人加油！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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