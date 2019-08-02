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今日 10:43 中國財經 港股直擊

【異動A股】大族激光挫逾9% 研發中心遭質疑實為酒店

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大族激光(002008.SZ)受不利因素纏身，今早低開9.6%，報28.85元(人民幣‧下同)，創逾兩年低，現挫9.06%，成交額10.94億元。

集團的歐洲研發運營中心，近日遭質疑實為一個酒店項目，大族激光昨日發公告回應，指歐洲研發運營中心具有酒店功能基於幾個方面考量：1.)歷史原因。公司的歐洲研發運營中心包括收購原有的酒店建築物進行改造和相鄰的地塊上新建建築物，原有的酒店建築物具有百年歷史，當地政府要求保留其酒店功能；2.)業務需求。未來的研發運營中心需要滿足公司研發人員學術交流、會議、培訓、接待、住宿等方面的需求。3.)經濟考慮。該項目所在地擁有豐富的旅遊資源，酒店功能可充分提升該物業的使用率，有利於股東利益最大化。

大族激光董事長高雲峰日前接受央視財經記者採訪時，回應歐洲研發運營中心，質疑記者：「你是什麼角色？你有什麼資格來質問我？這個是我們自己的資金我當然有權利做任何經營決策，你管我那麼多？」

深交所昨晚表示，關注高雲峰發表不當言論，深交所第一時間督促公司發布致歉公告，並對其上述不當行為予以批評，提醒公司實際控制人、董監高應當虛心接受媒體監督。

另外，大族激光早前公布半年業績快報顯示，上半年淨利為3.79億元，按年大跌62.74%。

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