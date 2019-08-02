訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:27 港股直擊 即巿股評

恒指曾瀉653點 藍籌股全線向下

放大圖片

美國總統特朗普突然宣布將對餘下總值3000億美元的中國入口貨品加徵10%關稅，拖累隔晚道指收市倒跌280點。港股兩日累挫580點失守牛熊線後，今早裂口急插，跌穿二萬七關。

恒指低開615點或2.23%，報26950，失守二萬七，之後最多跌653點，低見26911，見6月13日以來低位，其後跌幅略為收窄，高見27043，跌522點。截至10時13分，恒指挫576點，報26989。

國企指數跌259點，報10361。

A股方面，上證指數報2864，跌44點或1.52%。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)挫2.6%，報360.4元。

平保(02318)挫3.1%，報90.35元。

受貿易戰升級影響，科技股捱沽。舜宇(02382)低開7.7%，報84.35元，現挫逾半成。

美國業務比重較大的股份亦顯著受壓，創科(00669)挫近6%；萬洲(00288)挫逾4%。

隔晚外圍油價急挫，紐約9月期油收市跌7.9%，每桶報53.95美元，創6月以來最低，單日跌幅為4年來最大。中石化(00386)創逾三年低，最新挫2.6%；中石油(00857)創三年半低，現挫3.9%；中海油(00883)挫4.1%。

地產股今早仍弱勢，最新跌幅略為收窄，領展(00823)跌0.9%，失守90元關，暫錄十連跌。

稀土被視為中國在貿易戰中手上一張皇牌，今早相關概念股炒上，中國稀土(00769)高開三成，最新升一成四。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。