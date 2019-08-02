港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普突然宣布將對餘下總值3000億美元的中國入口貨品加徵10%關稅，拖累隔晚道指收市倒跌280點。港股兩日累挫580點失守牛熊線後，今早裂口急插，跌穿二萬七關。

恒指低開615點或2.23%，報26950，失守二萬七，之後最多跌653點，低見26911，見6月13日以來低位，其後跌幅略為收窄，高見27043，跌522點。截至10時13分，恒指挫576點，報26989。

國企指數跌259點，報10361。

A股方面，上證指數報2864，跌44點或1.52%。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)挫2.6%，報360.4元。

平保(02318)挫3.1%，報90.35元。

受貿易戰升級影響，科技股捱沽。舜宇(02382)低開7.7%，報84.35元，現挫逾半成。

美國業務比重較大的股份亦顯著受壓，創科(00669)挫近6%；萬洲(00288)挫逾4%。

隔晚外圍油價急挫，紐約9月期油收市跌7.9%，每桶報53.95美元，創6月以來最低，單日跌幅為4年來最大。中石化(00386)創逾三年低，最新挫2.6%；中石油(00857)創三年半低，現挫3.9%；中海油(00883)挫4.1%。

地產股今早仍弱勢，最新跌幅略為收窄，領展(00823)跌0.9%，失守90元關，暫錄十連跌。

稀土被視為中國在貿易戰中手上一張皇牌，今早相關概念股炒上，中國稀土(00769)高開三成，最新升一成四。