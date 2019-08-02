中美貿易戰突升級，稀土被視為中國手上一張皇牌，今早相關概念股炒上。
中國稀土(00769)高開30.6%報0.64元，最新升16.3%報0.57元。
星宇控股(02346)升近一成。
A股方面，五礦稀土(000831.SZ)升7%；北方稀土(600111.SH)升半成。
較早前中國海關的數據顯示，中國6月向美國出口的稀土磁鐵比5月下降了3.9%。貿戰升級下，市場關注中國會否限制稀土出口。
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